"موجة الحر الأولى"...روسيا على موعد مع ارتفاع درجات الحرارة نهاية الأسبوع

تتعرض روسيا لموجة الحر الأولى في هذا العام مع وصول درجات الحرارة إلى 32 درجة مئوية، وتبدأ هذه الموجة في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال رومان فيلفاند، المدير العلمي لمركز الأرصاد الجوية، لـ"سبوتنيك"، إن الطقس الحار بشكل غير طبيعي مع درجات حرارة تصل إلى 32 درجة سيصل إلى المنطقة الفيدرالية المركزية يوم السبت ويستمر حتى يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع حدوث أول موجة حر في المنطقة في عام 2021.، وأضاف قائلا: "درجة الحرارة في وسط روسيا الأوروبية ستكون نحو 30 درجة يوم السبت، و من الأحد سترتفع إلى أكثر من 30 درجة. وسيتراوح متوسط ​​درجة الحرارة بين 27 و 32 درجة، وستظل درجات الحرارة هذه يومي الاثنين والثلاثاء ".

ووفقا لفيلفاند، سترتفع درجة الحرارة هذه الأيام من ست إلى سبع درجات فوق المعدل الطبيعي، وابتداء من يوم السبت ستبقى خمس درجات فوق المتوسط ​​لمدة خمسة أيام على الأقل.

وتابع قائلا: "إن مثل درجات الحرارة المرتفعة هذه تمثل انحرافا كبيرا عن القاعدة"، مضيفا: "حتى منتصف الأسبوع المقبل، لا يتوقع حدوث موجة برد حادة. ثم تنخفض درجة الحرارة إلى 27 درجة".

في وقت سابق، كان مركز الأرصاد الجوية الهيدرولوجية قد سجل بالفعل زيادة في متوسط ​​درجات الحرارة بمقدار خمس إلى سبع درجات في وسط روسيا، لكن هذه الفترة لم تكن طويلة.