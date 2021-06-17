بيسكوف: حذرنا من المبالغة في التوقعات بخصوص القمة وقد تمت بإيجابية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن القمة الروسية الأمريكية سبقتها تحضيرات مطولة وحذّرنا منذ البداية من التوقعات الكبيرة.

موسكو-سبوتنيك. وقال المتحدث الروسي للصحفيين: "في الواقع، كان يوم أمس مرهقا للغاية، خاصة بالنسبة للرئيس بوتين. كان لا بد من القيام بالكثير من الأعمال، وقد سبق ذلك إعداد طويل، ونعلم أنه ليس فقط من الجانب الروسي، ولكن أيضا من الجانب الأمريكي. وحذرنا منذ البداية من المبالغة في التوقعات فيما يتعلق بهذه القمة، ولكن يمكننا الآن أن نقول، بناء على تقييم الرئيس، تمت القمة بإيجابية".

وصرح بيسكوف، يوم الأربعاء، بأن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، خلال قمة جنيف سارت تقريبًا كما كان متوقعًا من الجانب الروسي.

وقال بيسكوف: "إن المحادثات سارت كما هو متوقع تقريبًا، ولكنها ستعتمد بدرجة أكبر على الاستمرار".

وتحدث بيسكوف عن أنه "لا توجد إلى الآن أسباب لاستثناء الولايات المتحدة من قائمة الدول "غير الصديقة" لروسيا".

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، في العاصمة السويسرية جنيف، وعقدا قمة هي الأولى منذ تولي الأخير الرئاسة، وتباحث الطرفان في العديد من القضايا العالقة بين البلدين.