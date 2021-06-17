الكرملين: القمة لم تتطرق لمسألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو

أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن لم يتطرقا خلال جلسة المفاوصات الموسعة إلى مسألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو .

وقال بيسكوف: "لا أستطيع أن أقول ما تم التطرق إليه خلال الاجتماع القصير، لكن في المفاوضات الموسعة لم يتم التطرق إلى مسألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن دول الناتو ستواصل دعم وحدة أراضي أوكرانيا، متحدثا عن شروط انضمامها إلى صفوف الحلف، فيما تعهد برفع قدراتها على "مواجهة روسيا".

وتعهدت الولايات المتحدة مرارا بدعم "وحدة أراضي أوكرانيا" بعد عودة شبه جزيرة القرم للحضن الروسي في آذار/ مارس 2014، والأزمة في منطقة دونباس.

وفي 11 يونيو/حزيران، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة قررت تخصيص مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 150 مليون دولار لتعزيز قدراتها الأمنية، إضافة إلى مساعدة بمبلغ 125 مليون دولار تم إقرارها في مارس.

وتقدمت أوكرانيا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي سنة 2008.