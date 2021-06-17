الكرملين: تمت مناقشة الملف السوري في قمة جنيف

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه جرت مناقشة الملف السوري خلال القمة الروسية - الأمريكية في جنيف

وقال بيسكوف في تصريح لإذاعة "صدى موسكو": "لقد تم بحث المسألة السورية.. لن أتطرق إلى التفاصيل..لأن جلسة المفاوضات كانت مغلقة".

وأضاف بيسكوف: "على الرغم من أن العلاقات الثنائية تمر بفترة صعبة للغاية إلا أن القوات الروسية والأمريكية مستمرة في الحوار وهذا حوار مهم للغاية من وجهة نظر عدم التضارب".

وأوضح بيسكوف: "يجب الإبقاء على الحوار للحفاظ على الأمن،انطلاقا من حقيقة أن جيش البلدين يوجد في نفس المكان".

والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، في العاصمة السويسرية جنيف، وعقدا قمة هي الأولى منذ تولي الأخير الرئاسة، وتباحث الطرفان في العديد من القضايا العالقة بين البلدين.