وفد روسي يصل إلى تركيا لتقييم الوضع الوبائي في البلاد

وصل وفد من الخبراء الروس إلى مدينة أنطاليا التركية، اليوم الخميس، لتقييم وضع انتشار فيروس كورونا في البلاد، وبحث إجراءات مكافحة الوباء.

ووفقا لصحيفة "يني شفق" التركية، سيبقى المتخصصون الروس في أنطاليا حتى 19 حزيران / يونيو، بعد ذلك، سيعودون إلى موسكو، لتقييم التقارير حول وضع الوباء في البلاد.

وذكر المكتب الصحفي لهيئة حماية المستهلك الروسية (روس باتربنادزور)، في وقت سابق، أنه سيتوجه الخبراء الروس إلى تركيا لتقييم حالة الإصابة بفيروس كورونا، وأنه بناءً على النتائج، سيتم اتخاذ قرارات بشأن إمكانية استئناف الرحلات الجوية.

وقالت الهيئة إن الخبراء سيقيمون موقف انتشار فيروس كورونا وإجراءات مكافحة الوباء وإجراءات حماية صحة السياح في الوجهات السياحية في تركيا.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه تم تطعيم نحو 32 مليون مواطن تركي ضد فيروس كورونا. وقال إن "دفعات جديدة من لقاحات "بيونتيك الألمانية" ستأتي. وكما تعلم، لدينا اتفاق مع الصين بشأن توريد لقاحهم".

وقال وزير الثقافة والسياحة التركي، محمد نوري إرسوي، إن "المفاوضات مع الجانب الروسي بشأن استعادة الحركة الجوية تتقدم بشكل إيجابي".