بوتين: الصورة التي يعكسها الإعلام عن الرئيس بايدن غير صحيحة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الصورة التي تعكسها وسائل الإعلام عن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تمت للواقع بصلة.

موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس الروسي خلال لقائه مع خريجي الدفعة الرابعة من برنامج إعداد إدارة شؤون الموظفين في المدرسة العليا للإدارة العامة: "أريد أن أقول إن الصورة - صورة الرئيس بايدن، التي ترسمها صحافتنا وحتى الصحافة الأمريكية، لا علاقة لها بالواقع".

وتابع بوتين: "بايدن محترف وعليك العمل معه بحذر شديد حتى لا يفوتك أي شيء. أنا أؤكد لكم أنه هو نفسه لا يفوت أي شيء. ولقد تمكنت أنا وبايدن من فهم بعضنا بعضا في المواقف الرئيسية".

وأضاف بوتين: "حددنا أيضًا تلك الاتجاهات أو تلك النقاط التي يمكننا التحدث فيها عن تقارب محتمل في المواقف في المستقبل. هناك أشياء ذات أولوية ومصلحة مطلقة لكل من روسيا والولايات المتحدة".

والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، في العاصمة السويسرية جنيف، وعقدا قمة هي الأولى منذ تولي الأخير الرئاسة، وتباحث الطرفان في العديد من القضايا العالقة بين البلدين.