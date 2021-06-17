أكسيونوف ينقذ الناس من الفياضانات التي غمرت الشوراع... فيديو

قام رئيس شبه جزيرة القرم ، سيرغي أكسيونوف، بتقديم المساعدة لسكان منطقة كيرتش التي غمرتها الفيضانات.

ونشرت وسائل إعلام روسية مقطع فيديو يظهر كيف يقترب أكسيونوف من رجل غمرته المياه ويقول :"هل تحتاج للمساعدة؟".

وبعد صعود الرجل إلى القارب سأله أكسيونوف إلى أين كان يتوجه، فرد:"وصلت إلى وسط المدينة بالحافلة وحاولت الوصول إلى المستشفى".

وفي مستشفى مدينة كيرتش، تحدث أكسيونوف مع المرضى والطاقم الطبي، وتأكد من توفر جميع الأدوية اللازمة.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في مدينة كيرتش في شبه جزيرة القرم ليلة أمس في فيضانات غزيرة، وغمرت المياه عدة شوارع وأكثر من 230 مبنى خاصًا وشقةً. كما غمرت مياه الأمطار قرية بريوزيرنوي في منطقة لينينسكي في شبه جزيرة القرم.