بوبوفا: روسيا تواجه الآن سلالات جديدة بعد أن منعت الموجة الثالثة من فيروس كورونا

أعلنت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن آنا بوبوفا، إن روسيا وبعد أن حالت دون الموجة الثالثة من فيروس كورونا في الربيع، تواجه الآن انتشار سلالات جديدة من الفيروس التاجي.

وقالت بوبوفا اليوم الخميس: "روسيا منعت حدوث الموجة الثالثة في الربيع، عندما عانت جميع بلدان نصف الكرة الشمالي تقريبًا من انتشار الوباء، اليوم روسيا تواجه انتشار سلالات جديدة من الفيروس التاجي".

وتم اكتشاف نوع جديد من فيروس "كورونا" في موسكو، وهو سلالة هندية معدلة، في وقت يدرس في علماء الفيروسات فعالية لقاح "كورونا" الروسي ضده.

وقال مدير مركز "غاماليا" لعلم الأوبئة، ألكسندر غينتسبرغ، بحسب ما نشره موقع قناة "زفيزدا": "نحن الآن نحدد طيف السلالات التي تنتشر في موسكو - وهنا يوجد بالفعل أكثر من سلالة ووهان، وهناك أيضًا سلالة هندية معدلة".

بدوره، دعا رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، مرة أخرى، المواطنين إلى التطعيم ضد فيروس "كورونا"، ودعا السلطات الإقليمية لإبقاء حملة التطعيم تحت السيطرة.