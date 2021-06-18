موسكو تمدد القيود المفروضة بسبب كورونا حتى 29 يونيو

أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، عن تمديد القيود الحالية في موسكو بسبب فيروس كورونا حتى 29 يونيو/حزيران.

ونشر سوبيانين على صفحته الخاصة على الإنترنت، بيانا أعلن فيه إغلاق ساحات الرقص ومناطق المشجعين (فان زون) في العاصمة الروسية موسكو، بسبب وضع فيروس كورونا.

وكتب سوبيانين على مدونته، قائلا: "إنه ابتداءً من 21 يونيو 2021 وحتى 29 يونيو، تم تمديد تعليق تقديم خدمات تقديم الطعام للمواطنين في منشآت الطعام، وغلق غرف لعب الأطفال، وغلق حدائق الحيوان".

وأضاف سوبيانين: "ستقتصر الفعاليات الترفيهية على ألف شخص. المسارح ودور السينما ستكون قادرة على العمل. وسنوقف فعاليات الترفيه الجماعي لبعض الوقت. سيتعين أيضا إغلاق ساحات الرقص ومناطق المشجعين".

وإنه ابتداءً من 21 يونيو 2021، سيتم إنهاء وضع العمل (على غرار وضع العمل كعطلات نهاية الأسبوع)، الذي تم العمل به في المؤسسات وأصحاب المشاريع الفردية وفقًا للفقرة 11 من هذا المرسوم.