لقاح "سبوتنيك-V"... "لقاح الكوكتيل" الذي يتحدث عنه الجميع

قدم منتجو لقاح "سبوتنيك V " الروسي نهجا جديدا للتحصين ضد فيروس كورونا عن طريق خلط اللقاحات، والتي أثبتت هذا العام مرة أخرى نجاحها من قبل الباحثين الذين استخدموها في الجرعات الأخرى.

أصبح "التحصين غير المتجانس" مؤخرًا موضوعا ساخنا للعلماء في الخطوط الأمامية لبرامج التطعيم ضد كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم. وفي مصطلحات الشخص العادي، يعني ذلك "خلط ومطابقة" لقاحات مختلفة لتحقيق استجابة مناعية أفضل، والتي أعطت نتيجة كما يبدو.

أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة سارلاند الألمانية ، والتي أجريت على 250 شخصًا تلقوا تركيبات مختلفة من لقاح فايزر وأسترازينيكا ، أن هناك فوائد معينة لخلط لقاحات مختلفة. كان الهدف من المسح هو معرفة عدد الأجسام المضادة التي ظهرت في دم أولئك الذين خضعوا للتجارب ، وتقييم تفاعل الخلايا التائية الواقية بعد أن تلقى الأشخاص مزيجًا من اللقاحين.

أظهرت الدراسة الألمانية أن مزيج "فايزر" و "أسترازينيكا" ، بالإضافة إلى جرعة مضاعفة من "فايزر" ، تفوق في الأداء على جرعة مزدوجة من "أسترازينيكا". الأشخاص الذين خضعوا للنوعين الأولين من التطعيمات لديهم أجسام مضادة واقية ضد فيروس كورونا أكثر بعشر مرات من المجموعة الأخيرة. عندما يتعلق الأمر بتكوين ما يسمى بالخلايا التائية - كانت "خليط اللقاح" متفوقة أيضًا.

لقاح"سبوتنيك-V" أول "لقاح كوكتيل لقاح" في السوق العالمية

يستخدم العلماء الروس "طريقة الكوكتيل" منذ عام 2019، عندما أطلق مركز غاماليا ضربة قوية ضد متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "MERS" وعندما تعلق الأمر باكتشاف لقاح ضد فيروس كورونا، اعتمد العلماء على التكنولوجيا مرة أخرى: لم تتضمن جرعة واحدة في العالم ضد الفيروس الجديد، بل مزيجا من اثنين من ناقلات الفيروسات الغدية الحاملة.

Sputnik V is the 1st vaccine cocktail 🍸of Ad26 and Ad5 vectors for stronger immunity. Sputnik V started 1st clinical trial of mixing its shot with another vaccine. @ScienceMagazine, without mentioning us, is recognizing the brilliance of our approach☺️✌️https://t.co/YPFtREIvl2 — Sputnik V (@sputnikvaccine) June 12, 2021

آلية عمل لقاح سبوتنيك

يتكون فيروس كورونا مما يطلق عليه "نتوءات شوكية" يرمز لها بـ "البروتين - إس"، وهو الجزء الذي يتم فصله عن الفيروس ونقله إلى الخلايا البشرية على متن اثنين من النواقل، ولهذا السبب يطلق على "سبوتنيك V" "لقاح ذو ناقلين".

الناقلان (الأول والثاني) هما اثنان من الفيروسات الغدية، التي لا يمكنها التكاثر، يحمل الأول رمز "AD 26" ويحمل الثاني رمز "AD 5".

يحتوي لقاح "سبوتنيك V" على جرعتين كل منهما فيها أحد الناقلين، وعندما يحصل الإنسان على الجرعة الأولى من اللقاح يقوم الناقل الأول "AD 26" بإدخال الجين الخاص بفيروس كورونا، الذي يرمز له بـ "البروتين - إس" إلى الخلية البشرية.

#SputnikV uses 2 different human adenoviral vectors for 2 vaccine shots to ensure that immunity to the 1st does not make the 2nd less effective. We offered @AstraZeneca to use one of our vectors so they can also have two vectors in their vaccine. AZ confirmed. https://t.co/ft4ULcD4T5 — Sputnik V (@sputnikvaccine) December 11, 2020

بعد الجرعة الأولى بـ 21 يوما، يحصل الإنسان على الجرعة الثانية التي تحتوي على الناقل الثاني "AD 5" وعلى متنه الجين الخاص بفيروس كورونا المعروف بـ "البروتين - إس"، حيث يقوم بإنتاج المزيد من الخلايا المضادة التي تساهم في تحفيز الاستجابة المناعية للجسم وتزيد مدى فاعلية اللقاح.

هناك عدة أسباب لاستراتيجية "اللقطة المزدوجة". أولاً، ربما يكون الفرد قد اتصل بالفعل بأحد نوعي الفيروسات الغدية في الماضي ، والثاني يكاد يكون من المؤكد أنه جديد تمامًا لجهاز المناعة لدى الشخص، مما يجعل من الممكن للقاح أن يعمل بكفاءة. سبب آخر هو عامل "التعزيز" ، الذي يضاعف التأثير الإيجابي للكتلة ويعزز الجرعة الأولى.

سبب آخر مهم لحقن نواقل غدية مختلفة هو رد الفعل المناعي. يمكن أن يؤدي استخدام نفس النوع من الفيروسات الغدية في لقطتين إلى تطوير الجسم لاستجابة مناعية ضد الناقل وتدميرها عند إعطاء الجرعة الثانية.

أظهرت الدراسة حول سلامة وفعالية "سبوتنيك V"، التي نشرتها مجلة Lancet في فبراير 2021، أن "نظام التعزيز الأولي غير المتغاير للتلقيح يوفر استجابات مناعية خلطية وخلوية قوية ، مع فعالية بنسبة 91.6٪ ضد COVID-19. "

كما استخدمت لانسيت المصطلح العلمي "نهج الفيروسات الغدية المؤتلفة غير المتجانسة"، أو ببساطة "طريقة الكوكتيل" فيما يتعلق باللقاح الروسي.

أشارت مقالة لانسيت في فبراير إلى أنه "من بين لقاحات كورونا الرئيسية قيد التطوير حتى الآن، فقط Gam-COVID-Vac (الاسم العلمي لـ "سبوتنيك V") يستخدم هذا النهج ؛ يستخدم البعض الآخر ، مثل لقاح Oxford-AstraZeneca ، نفس المادة لكلا الجرعتين ".

التعاون الرائد في مجال اللقاحات

كان صانعو "سبوتنيك V" أيضًا أول من أطلق تعاونًا بين اللقاحات ، في نهاية عام 2020. تواصل فريق معهد الجمالية / RDIF وبدأ التجارب السريرية المشتركة مع "أسترازينيكا" ، مع التركيز على استخدام مزيج من لقاحين مختلفين لتعزيز فعالية لقطات AZ من 62.1٪ إلى 90٪.

كانت المحادثات حول هذه المسألة مدفوعة بالعرض الذي قدمه الروس عبر "تويتر"، والذي بدأ في نوفمبر من عام 2020 ، وفي ديسمبر من نفس العام تم توقيع مذكرة من قبل "أسترازينيكا" ، وصندوق الاستثمار المباشر الروسي ، وشركة الأدوية الروسية R-Pharm وشركة Gameleya. المعهد ، مما يسهل المزيد من التعاون بين الشركات.

على الرغم من عدم نشر نتائج التجارب السريرية المشتركة ، إلا أن النتائج الأولية تعتبر إيجابية بالفعل. وفقًا للدكتور Debkishore Gupta ، استشاري في علم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية في مستشفى روبي العام بالهند "يمكن للشراكة بين "سبوتنيك-v" و "أسترازينيكا" أن تفيد الأخيرة بشكل كبير".

سبوتنيك هو لقاح ضد فيروس كورونا الجديد ، والذي حصل بالفعل على موافقة رسمية في 67 دولة يبلغ عدد سكانها 3.5 مليار نسمة.

With the recent authorization in Brazil, Sputnik V is now in 67 countries. pic.twitter.com/LcY6W6l5BC — Sputnik V (@sputnikvaccine) June 5, 2021

على الرغم من أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل المجر، قد سمحت باستخدام "سبوتنيك V" ، إلا أن وكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، ولجنة الأدوية البشرية بالوكالة على وجه الخصوص ، والتي بدأت مراجعة متجددة للقاح الروسي في مارس 2021، بعد الموافقة عليها لاستخدامها على نطاق أوسع في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

ويعتبر "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19"، وأكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومعهد الأبحاث "غامالي"، في 19 نيسان/ أبريل 2021، أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا بلغت 97.6%، وذلك بناء على تحليل بيانات 3.8 مليون روسي تم تطعيمهم.

ويعتمد لقاح "سبوتنيك V" على قاعدة مدروسة بشكل جيد جيدًا لناقلات الفيروس الغدي البشري، والتي تتمثل مزاياها المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود عواقب سلبية طويلة المدى. ويوفر اللقاح حماية كاملة ضد حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.