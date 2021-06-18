بوبوفا: إذا لزم الأمر سيتم فرض التطعيم الإلزامي ضد كورونا في بعض مناطق روسيا

صرحت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، اليوم الجمعة، بأن التطعيم الإلزامي ضد فيروس "كورونا" المستجد هو للفئات المعرضة للخطر، وإذا لزم الأمر، سيتم فرضه في بعض مناطق روسيا.

وقالت بوبوفا في اجتماع للجنة الانتخابات المركزية الروسية: "سيتعين علينا استخدام هذه الأداة، إذا لزم الأمر، عندما يتطور الوضع في أي أقاليم أخرى".

وكانت قد قررت رئيسة إدارة الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة على حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور" في العاصمة موسكو، يلينا أندرييفا، يوم الأربعاء الماضي، توفير التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين في مجالات التجارة والخدمات والمطاعم والنقل والرعاية الصحية والإسكان والخدمات المجتمعية والتعليم والثقافة والمنظمات العاملة مع الأطفال.

ووفقًا للمرسوم: "يجب تطعيم ما لا يقل عن 60% من الموظفين في هذه المنظمات بمكونين (جرعتين) من اللقاح بحلول منتصف آب/ أغسطس المقبل، وتم اتخاذ قرار مماثل من قبل منطقة موسكو، وكوزباس وساخالين.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الجمعة، عن تسجيل 17262 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة 5 ملايين و281 ألف و309 إصابة.

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات، حيث بلغ 9056 إصابة، و78 حالة وفاة، ثم ضواحي موسكو بعدد 1254، فيما سجلت مدينة سانت بطرسبورغ 970 حالة، خلال الـ 24 الساعة الأخيرة.

وأشار المقر إلى تسجيل 453 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 الساعة الماضية، وإجمالي الوفيات 128445 شخصا.

وبدأت في روسيا، في الـ 5 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في آب/ أغسطس الماضي، الذي طوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.