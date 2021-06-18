الخارجية الروسية: خطط تركيا لضمان أمن مطار كابول تنتهك الاتفاقات مع طالبان

موسكو - سبوتنيك. صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، مدير القسم الآسيوي الثاني بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، اليوم الجمعة، بأن خطط تركيا لضمان أمن مطار كابول بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان تنتهك الاتفاقات مع طالبان.

وقال كابولوف لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال بهذا الصدد: "بالطبع تنتهك".

وفي الوقت نفسه، شكك كابولوف في أن الاتفاقات المبرمة بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن ضمان أمن المرفأ الجوي ستؤثر بطريقة ما على الوضع الأمني ​​في أفغانستان ككل.

هذا وصرح مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي، جيك سوليفان، يوم أمس، بأن تركيا تخطط لضمان أمن مطار كابول بعد الانسحاب الأمريكي، مشيرا إلى أن رئيسا البلدين جو بايدن وطيب أردوغان تحدثا عن ذلك في اجتماع هذا الأسبوع.