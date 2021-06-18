بوتين يرسل برقية تهنئة إلى غوتيريش

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنطونيو غوتيريش، على إعادة انتخابه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة .

ووفقا لبيان صادر عن خدمة الكرملين، أعرب الرئيس الروسي عن ثقته في أن غوتيريش سيعمل على زيادة فعالية آليات الأمم المتحدة.

وقال بوتين: "إن قرار الجمعية العامة يؤكد تماما كفاءتك ومهنيتك الرفيعة. وأنا واثق من أن أنشطتك ستعمل كما في السابق على زيادة كفاءة آليات الأمم المتحدة وتعزيز الدور التنسيقي للمنظمة في الشؤون العالمية".

في وقت سابق، أعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد عينت أنطونيو غوتيريش أمينًا عامًا للمنظمة لولاية ثانية، للقترة الممتدة من 1 كانون الثاني / يناير 2022 إلى 31 كانون الأول / ديسمبر 2026.

وغوتيريش هو تاسع أمين عام للأمم المتحدة. فقد أصبح تريوغفي لي (النرويج) أول أمين عام للمنظمة الدولية. بعد ذلك، شغل هذا المنصب داغ هامرشيلد (السويد)، يو تان (ميانمار)، كورت فالدهايم (النمسا)، خافيير بيريز دي كويلار (بيرو)، بطرس بطرس غالي (مصر)، كوفي عنان (غانا)، بان كي مون (كوريا الجنوبية).