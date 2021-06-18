علماء روس يكتشفون طفرات في فيروس كورونا تقلل من فعالية اللقاحات

اكتشف علماء من الوكالة الفيدرالية للطب الحيوي في روسيا طفرات جديدة في فيروس كورونا تقلل من فعالية اللقاحات.

وجاء في تقرير صادر عن الوكالة اليوم الجمعة: "إن ظهور طفرات وسلالات جديدة من فيروس كورونا قد تؤثر على خصائص الفيروس. ويمكن أن يتغير كل من مسار المرض وفعالية الأدوية العلاجية والوقائية، بما في ذلك اللقاحات".

وفي وقت سابق أعلن مطورو لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا عن تصنيع نسخة معدلة مضادة للسلالة الهندية من فيروس كورونا.

وجاء في الحساب الرسمي على "تويتر": "مطورو لقاح "سبوتنيك V" سيقدمون قريبًا إلى شركات تصنيع اللقاحات نسخة من اللقاح مصممة لاستخدامها ضد السلالة الهندية لفيروس كورونا التاجي".

وتم اكتشاف نوع جديد من فيروس "كورونا" في موسكو، وهو سلالة هندية معدلة، في وقت يدرس فيه علماء الفيروسات فعالية لقاح "كورونا" الروسي ضده.