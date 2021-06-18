غوليكوفا: زيارة فريق التفتيش الروسي إلى تركيا انتهت

أعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، اليوم الجمعة، أن زيارة فريق التفتيش الروسي إلى تركيا انتهت.

موسكو - سبوتنيك. وقالت نائب رئيس الوزراء الروسي خلال إفادة صحفية: "سعدت بزيارة فريق التفتيش لتركيا التي انتهت. وكما اتفقنا مع ممثلي الجانب التركي، تم هذا التفتيش".

وبحسب غوليكوفا، تفقد الوفد المطار، ودرس الإجراءات الخاصة بكشف الركاب ذوي درجات الحرارة المرتفعة، وتنظيم اختبارات الكشف عن فيروس كورونا في حالة الاشتباه في فيروس كورونا.

وأضافت غوليكوفا: "بالإضافة إلى ذلك، تم عقد اجتماع مع ممثلين عن الرعاية الصحية الوطنية، حيث تم تقديم عرض تقديمي حول تقديم المساعدة الطبية للسائحين، وتجهيز المستشفيات، وديناميات المرض".

وتابعت غوليكوفا: "من المهم ملاحظة أن تطعيمات الموظفين منظمة. ومعدلات التطعيم في الفنادق حسب السلطات التركية تتراوح بين 60 و 90 بالمئة. وكذلك لاحظنا أن الأقنعة والمطهرات متوفرة في الأماكن العامة وفي وسائل النقل".

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم، أن موضوع استئناف الرحلات الجوية مع تركيا من اختصاص الحكومة والقرار متروك لها.