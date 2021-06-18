الخارجية الروسية تتهم واشنطن بانهيار معاهدة "الأجواء المفتوحة"

اتهمت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة بانهيار معاهدة الأجواء المفتوحة بعد إعلان روسيا الانسحاب من هذه الاتفاقية.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، إن انهيار "معاهدة الأجواء المفتوحة" جاء بسبب محاولات الغرب تحقيق مزايا أحادية، وأن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الولايات المتحدة، فيما يتعلق بإخطار الدول المشاركة بانسحاب موسكو من الاتفاقية.

وجاء في البيان الوزاري: إن الولايات المتحدة تدعو بشكل مستمر إلى الشفافية في المجال العسكري فقط في تلك الحالات عندما تأمل في تحقيق بعض مزاياها من خلاله. وعندما يتعلق الأمر بإجراءات الانفتاح التي تؤثر على أراضيها، فإنها تتراجع وتبدأ في خلق عقبات أمام التنفيذ لمثل هذه الاتفاقات. بينما لا تفكر في الأمن الأوروبي، أو في مخاوف الحلفاء، أو في تقييم قابليتها للتفاوض.

وأضافت: "يتم التأكيد على أن كل محاولات تحقيق مزايا أحادية الجانب مع تجاهل مصالح روسيا واهتماماتها مآلها الفشل".

وكما أوضح القسم، فإن حسابات الدول الغربية بأن "تفوقها التقني" سيجعل من الممكن تجاوز روسيا أمر غير مبرر.

وتابع البيان: كان هذا هو الحال مع الانتقال إلى التقنيات الرقمية في تنفيذ معاهدة الأجواء المفتوحة، لقد تم الترويج له بنشاط من قبل الأمريكيين، ونتيجة لذلك، كانت بلادنا متقدمة على شركائها الغربيين بثمانية إلى تسعة أعوام. نحن على يقين من أنه سيكون هو نفسه الآن، عندما تقوم الولايات المتحدة بتدمير المعاهدة، بالاعتماد على الوسائل التقنية الوطنية للتحكم.

ودعت وزارة الخارجية الشركاء الغربيين إلى إدراك استحالة ضمان الأمن دون مراعاة مصالح روسيا وحلفائها.

واختتمت الوزارة بيانها: "سنجد دائمًا إجابة فعالة. ولكن من الأفضل العمل معًا بشكل بناء لتعزيز الأمن الأوروبي والعالمي، والاعتماد على تجربة سنوات عديدة من التعاون المثمر بين الدول في إطار عمل معاهدة الأجواء المفتوحة".