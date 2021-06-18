روسيا تقرر استئناف الرحلات الجوية مع هذه الدول والأردن من بينها... اعتبارا من 28 يونيو الجاري

أعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، اليوم الجمعة، أن مقر مكافحة انتشار عدوى فيروس "كورونا" المستجد، اتخذ قرارا باستئناف الرحلات الجوية اعتبارًا من 28 يونيو/ حزيران الجاري مع عدد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وبلغاريا وإيطاليا وقبرص.

وقالت غوليكوفا خلال إفادة صحفية: "أود أن ألفت انتباهكم إلى حقيقة أنه خلال المناقشة في اجتماع مع مقر مكافحة انتشار عدوى فيروس "كورونا" المستجد، تم اتخاذ عددا من القرارات لفتح الروابط الجوية مع بعض الدول اعتبارًا من 28 يونيو/ حزيران 2021 ... تقرر استئناف الروابط الجوية بشكل منتظم مع قيود على عدد الرحلات مع الولايات المتحدة (موسكو - واشنطن وموسكو – نيويورك)، مملكة بلجيكا عن طريق (موسكو- بروكسل).

وأضافت غوليكوفا: إنه بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح استئناف الاتصالات الجوية مع بلغاريا على طول طريق (موسكو - صوفيا، موسكو - فارنا، موسكو – بورغاس)، وكذلك مع هذه المدن البلغارية والمطارات الروسية الفردية ذات الأهمية الدولية.

كما تقرر استئناف الاتصالات الجوية مع الأردن على طريق (موسكو - عمان وموسكو – العقبة)، ومع أيرلندا على طريق (موسكو – دبلن).

وتابعت: "كما تم اقتراح استئناف الحركة الجوية المنتظمة على أساس متبادل مع الجمهورية الإيطالية على الطرق (موسكو - روما، موسكو - ميلان، موسكو - البندقية، موسكو – نابولي). وأيضًا مع جمهورية قبرص على طرق (موسكو - لارنكا وموسكو – بافوس)، وكذلك في بعض المطارات الدولية على أراضي روسيا، وكذلك مع جمهورية قبرص".

وتأثر قطاع الطيران والسياحة في جميع دول العالم بسبب جائحة كورونا والقيود المفروضة على الدول من إغلاق وإجراءات احترازية للتصدي لتفشي الوباء والتقليل من انتشاره ومخاطره.