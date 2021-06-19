هيئة الطوارئ: مقتل وإصابة العشرات إثر هبوط حاد لطائرة بمقاطعة كيميروفو الروسية... فيديو

أعلن ممثل هيئات الطوارئ في منطقة كيميروفو الروسية، صباح اليوم السبت، عن مقتل وإصابة العشرات، جراء هبوط حاد لطائرة من طراز "إل-410" في مقاطعة كيميروفو.