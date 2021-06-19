"غماليا" يوضح ماهية الأمراض التي يمنع معها التطعيم بلقاح "سبوتنيك V"

في حديث لوكالة "سبوتنيك"، كشف مدير مركز أبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة الحكومي الروسي "غماليا"، ألكسندر غينتسبورغ، عن قائمتي المرضى الممكن تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك V"، والمرضى غير المؤهلين للتطعيم.

يقول غينتسبورغ: "أولا وقبل كل شيء، يجب تطعيم مرضى القلب والأوعية الدموية والسكري. لأنهم إذا أصيبوا بالعدوى، فهم في المجموعة الأولى المعرضة للخطر... مضيفا أنه لا داعي لاستشارة طبيب القلب فاللقاح آمن تماما".

ويتابع: المصابين بأمراض الربو والتهاب الكبد الوبائي سي .. أيضا يمكن تطعيمهم بأمان.

ويكمل موضحا عن مرضى السرطان: "لا أعتقد أن السرطان هو مانع للتطعيم، ولكن إذا تلقى مريض الأورام علاجًا كيماويًا على شكل التثبيط الخلوي، (لن يكون اللقاح سيئا)، ولكن لن يكون من السهل تقدير مدى تكوين الأجسام المضادة في الجسم، وهذا هو هدفنا الأول من اللقاح".

وبالحديث عن موانع التطعيم يقول غينتسبورغ: "المصابين بمرض يدعى "القشعريرة" وهو رد فعل تحسسي يظهر على شكل طفح جلدي يشبه آثار نبات القراص، أو بالأغشية المخاطية ... والمصابين بالتهاب الملتحمة ممنوعين من التطعيم".

ويعتبر "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19"، وأكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومعهد الأبحاث "غامالي"، في 19 نيسان/ أبريل 2021، أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا بلغت 97.6%، وذلك بناء على تحليل بيانات 3.8 مليون روسي تم تطعيمهم.

وبدأت العاصمة الروسية موسكو، وضواحيها، حملة تطعيم شاملة نتيجة تدهور الوضع الوبائي في الفترة الأخيرة، وأعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، أمس الجمعة، تمديد القيود الحالية في موسكو بسبب فيروس كورونا حتى 29 حزيران/يونيو الجاري.

وصرحت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، الجمعة أيضا، بأن التطعيم الإلزامي ضد فيروس "كورونا" للفئات المعرضة للخطر، إذا لزم الأمر، سيتم فرضه في مناطق في روسيا.