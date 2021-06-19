بوتين يهنئ رئيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية في إيران

صرح الملحق الصحفي لدى السفارة الروسية في طهران، مكسيم سوسلوف، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعث برسالة إلى رئيس القضاء إبراهيم رئيسي، هنأه فيها بفوزه بالانتخابات الرئاسية في إيران.

طهران - سبوتنيك. وبحسب السفارة الإيرانية في موسكو، هنأ بوتين رئيسي على انتخابه، معربا عن أمله في زيادة تطوير التعاون الثنائي البناء في مختلف المجالات، فضلا عن التفاعل بشأن القضايا الدولية، مشيرا إلى أن ذلك في مصلحة البلدين.

وجرت أمس انتخابات الرئاسة الإيرانية وكشفت النتائج شبه النهائية اليوم السبت، عن فوز المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي بعد حصوله على أغلبية الأصوات.

وتلقى رئيسي العديد من التهاني من أبرزهم الرئيس حسن روحاني وجميع منافسيه في الانتخابات.

وتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين لتولي منصب رئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران، هم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وأمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، ونائب رئيس مجلس الشورى أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي.

وتأتي انتخابات هذا العام في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية حادة تعود بالدرجة الأولى إلى العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها اعتبارا من 2018، بعد قرار رئيسها السابق دونالد ترامب الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق حول برنامج طهران النووي.