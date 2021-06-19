بوتين: التطعيم ضد كورونا أفضل من المرض به

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن جميع الخبراء في أنحاء العالم يعتقدون أن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد أفضل من المرض بكوفيد 19.

وقال بوتين خلال مؤتمر حزب روسيا الموحدة، اليوم، "أنا على اتصال دائم بالمختصين. ومؤخرًا، خلال حفل توزيع الجوائز في الكرملين تحدثت معهم مرة أخرى. لا تزال نتائج المرض الناجم عن عدوى فيروس كورونا قيد الدراسة".

ونوه بوتين إلى أن هذا المرض لا ينتج عنه فقط تلف في الرئة، بل يترك لدى المرضى آفات وعائية أخرى أيضا.

وتابع الرئيس الروسي قائلا: "يتعين على المتخصصين معرفة ذلك (آثار مرض كوفيد 19)".

ونصح بوتين بأخذ اللقاحات المضادة للفيروس التاجي، وقال: "أود أن أذكركم مرة أخرى بأن التطعيم أفضل من المرض. على أي حال، هذا يعتمد على رأي كبار المتخصصين (من العلماء والأطباء) في بلدنا وفي العالم".