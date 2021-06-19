أين يكمن "مستقبل روسيا" برأي الرئيس فلاديمير بوتين؟

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، كلمة في مؤتمر "روسيا الموحدة" تحدث فيه عن ضرورة دعم الأسر التي لديها أطفال تحديداً.

وقال بوتين: "إن وجود أسرة مزدهرة وقوية ولديها أطفال هو أساس مستقبل روسيا".

ونوه إلى أن مهمة حزب "روسيا الموحدة" الأولى هي دعم العائلات التي لديها أطفال.

واقترح بوتين إعفاء العائلات التي لديها طفلان أو أكثر من دفع ضريبة الدخل من بيع العقارات السكنية، إذا أرسلوا خلال سنة تقويمية الأموال التي حصلوا عليها لشراء مساكن جديدة.

كما أوضح بوتين، بأنه "يحدث أن اشترت عائلة منزلًا ، وسرعان ما كانت هناك إضافة في الأسرة، وولد طفل آخر، وأصبحت الشقة بالفعل صغيرة جدًا، ولكن يتم دفع ضريبة الدخل اليوم على بيع المساكن التي كانت مملوكة لأقل من خمس سنوات ".

ووفقًا له، "أحيانًا يكون هذا المبلغ مهمًا لعائلة معينة، وهذا المبلغ بالتحديد لا يكفي لهذه الأسرة لتكون قادرة على شراء مسكن جديد بشكل أسرع عند ولادة الأطفال اللاحقين".

وفي منحى آخر، أشار بوتين إلى أن 72% من المدارس في روسيا بحاجة إلى إصلاحات جزئية، و10% إصلاحات شاملة، وهذا بنظره "غير مقبول على الإطلاق".

وطلب بوتين توفير ما لا يقل عن 30 مليار روبل لتطوير التعليم المهني الثانوي في البلاد.