بوتين: يجب أن يكون لروسيا معايير عالية في جميع المؤسسات الطبية في البلاد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر حزب "روسيا الموحدة" أنه يجب أن يكون للبلاد معايير عامة عالية في جميع المنظمات الطبية في جميع أنحاء الإقليم.

وقال بوتين في المؤتمر، الذي جرى اليوم السبت: "يعتمد الكثير على المشاركة، بما في ذلك الرقابة العامة الصارمة، لما يعتبر تغييرا جذريا في عمل الرعاية الصحية الأولية.

وشدد على حاجة روسيا بالفعل إلى معايير عامة وعالية في جميع المنظمات الطبية وفي جميع أنحاء البلاد".

وأضاف أن التجديد التكنولوجي لنظام الرعاية الصحية، وتقوية قدراته البشرية، وتنظيم عمل جميع العيادات والمستشفيات حول شخص ما يمثل أولوية قصوى للدولة.

وأشار إلى إطلاق برامج إقليمية لتحديث الرعاية الصحية الأولية هذا العام.

ونوه بوتين إلى أنه سيتم تخصيص ما مجموعه 550 مليار روبل لهذه الأغراض.