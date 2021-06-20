الخارجية الروسية تعلن عن إيصال لقاحات كورونا لبعثاتها الدبلوماسية في أكثر من 80 دولة

قالت ألينا كوساشينكو، رئيس قسم الدعم الطبي والترفيهي في وزارة الخارجية الروسية، إنه قد تم إيصال اللقاحات الروسية المضادة لكورونا إلى البعثات الدبلوماسية الروسية في 82 دولة، وتم تطعيم نحو 80% من موظفي البعثات الأجنبية.

يذكر أنه يتم الاحتفال بيوم الطبيب في روسيا بتاريخ 20 يونيو/ حزيران من كل عام.

وقالت كوساشينكو لوكالة "سبوتنيك": "لقد قمنا بتسليم لقاحاتنا إلى 82 دولة حتى الآن وهي "سبوتنيك V" و"إيبيفاك كورونا".

وفقا لها، بمجرد أن أصدر الرئيس الروسي تعليمات بشأن التطعيم المدني العام، بالنظر إلى أن موظفي البعثات الدبلوماسية الروسية هم من المواطنين الروس، بدأ تسليم اللقاحات في مارس. وقالت:

تم تطعيم حوالي 80٪ من موظفي البعثات الدبلوماسية، وهذا عمل هائل.

وأضافت: أن "اللقاحات تم تسليمها للبعثات الدبلوماسية الروسية ووزير الخارجية الروسي"، مشيرة إلى أنه "تم نقل اللقاح من قبل الوزير، حتى نائب رئيس الوزراء، إلى تلك البلدان التي لا يطير لها أحد. صدقوني، هذا عمل شاق، والآن هناك عدد قليل من البلدان التي لم يتم أخذ اللقاح فيها بعد. نواصل هذا العمل، لكنني أعتقد أننا سننتهي قريبًا".

في الوقت نفسه، أوضحت أن "تطعيم موظفي البعثات الدبلوماسية كان طوعيًا، ويمكن للموظفين الراغبين في التطعيم اختيار اللقاح بأنفسهم، بما في ذلك أولئك الذين ينتجون إنتاجًا أجنبيًا".

وقالت: لدينا بعثات دبلوماسية قبلت دعوات من السلطات المحلية لتلقيحها من قبل شركة "فايزر" و "أسترازينيكا" و"سينوفاك" و"ميدورنا". جميع اللقاحات. ولكن الجزء الأكبر من اختيار موظفينا هو "سبوتنيك V".

في أغسطس/آب 2020، سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من كورونا، طوره مركز أبحاث "غماليا". كان اسمه "سبوتنيك V".

في روسيا أيضًا، تم إنشاء 3 لقاحات ضد كورونا وهي "إيبيفاك كورونا" من مركز "فيكتور" و"كوفيفاك" الذي طوره مركز "تشوماكوف" التابع لأكاديمية العلوم الروسية. وفي أوائل شهر مايو/أيار، تم تسجيل اللقاح المحلي الرابع في البلاد "سبوتنيك لايت".