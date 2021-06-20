سفير روسيا لدى واشنطن يتوجه إلى الولايات المتحدة لمزاولة أعماله الدبلوماسية

وصل سفير روسيا لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، إلى مطار شيريميتيفو الدولي في موسكو للانضمام إلى الرحلة المتجهة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك في إطارعودة العمل الدبلوماسي بين روسيا والولايات المتحدة.

وذكر مراسل وكالة "سبوتنيك" أن السفير الروسي لدى واشنطن وصل صباحا إلى مطار شيريميتيفو الدولي الواقع في ضواحي موسكو للالتحاق بالرحلة المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار المراسل أن الطائرة المقررة ستهبط في نيويورك بمطار جون كينيدي ظهرا ومنه سيتوجه السفير إلى واشنطن.

وفي هذا الصدد، قال السفير أنطونوف إنه "يعتمد على التفاعل البناء مع الأمريكيين وسيساهم بتطوير العلاقات بين البلدين"، معتبرا بالوقت نفسه أن على واشنطن أن تكون ايجابية في سبيل انجاح الخطوات المشتركة بين روسيا والولايات المتحدة.

وكان السفير أنتونوف ورئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو جون سوليفان قد عادا في وقت سابق إلى بلديهما لإجراء مشاورات على خلفية تدهور العلاقات بين البلدين.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الجمعة الماضي، أن عودة سفيري روسيا والولايات المتحدة تعد لفتة رمزية، لكنها مهمة للغاية.