عمدة موسكو يوضح سبب زيادة إصابات كورونا في روسيا

أفاد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، بأن تدهور الوضع الوبائي في روسيا كان نتيجة خطورة السلالة الهندية، والتي كانت سببا بإصابة من تطعم ومن مرض سابقا بـ"كورونا" مرة ثانية.

وقال على قناة "روسيا 1": "هؤلاء الأشخاص الذين لم يصابوا بالمرض في السلالة السابقة من فيروس كورونا الصينية يمكن أن يمرضوا اليوم بالهندية... لذلك نرى حالات متكررة، منهم من قد تم تطعيمهم، لا يوجد الكثير منهم، ولكن على الرغم من ذلك، أولئك الذين تم تطعيمهم منذ فترة طويلة، وربما يحتاج الكثير منهم إلى إعادة التطعيم".

وذهب سوبيانين إلى أنه على عكس سلالة "ووهان"، فإنه للحماية من السلالة "الهندية"، يجب أن يكون مستوى المناعة أعلى بمرتين.

بالمقابل، أخبر ألكسندر غينتسبورغ، مدير مركز أبحاث "غماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة تفاصيل حول السلالة الهندية لفيروس "كورونا"، وقال:

إن السلالة الهندية من الفيروس التاجي "أكثر غضبًا" من سلالة ووهان، حيث يتقدم المرض بسرعة البرق أثناء الإصابة.

وأضاف عبر قناة "روسيا 1": "إنه يقصر الوقت اللازم للانتقال من الأعراض الخفيفة إلى الشديدة للمرض. وبالتالي، فإنه يقلل من الوقت للظهور المحتمل للأجسام المضادة الخاصة به".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد غينتسبورغ، أن لقاح "سبوتنيك V" يقي من جميع سلالات فيروس "كورونا" المعروفة حاليا.

وأكمل: "تحمي الأجسام المضادة التي يتم الحصول عليها نتيجة استخدام "سبوتنيك V" من جميع السلالات المعروفة حاليًا، بدءا من البريطانية، وحتى السلالة الهندية المعروفة باسم سلالة دلتا".

وبدأت العاصمة الروسية موسكو، وضواحيها، حملة تطعيم شاملة نتيجة تدهور الوضع الوبائي في الفترة الأخيرة، وأعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، الجمعة، تمديد القيود الحالية في موسكو بسبب فيروس "كورونا" حتى 29 حزيران/يونيو الجاري.

وصرحت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، الجمعة أيضا، بأن التطعيم الإلزامي ضد فيروس "كورونا" للفئات المعرضة للخطر، إذا لزم الأمر، سيتم فرضه في مناطق في روسيا.

ويوم أمس السبت، قال وزير العمل الروسي، أنطون كوتياكوف، إن الموظفين في روسيا الذين يتقاعسون عن الحصول على لقاح ضد فيروس "كورونا"، على الرغم من التوصيات الطبية، قد يتم فصلهم مؤقتًا من العمل.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الأحد، تسجيل 17611 إصابات جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة 5316826 إصابة.

كما تم تسجيل 450 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات 129361 شخصا.

وتابع المقر في بيانه: "غادر 8629 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 4869972 شخصا".