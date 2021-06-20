الإعلان عن موعد تطعيم الحوامل بلقاح "سبوتنيك V" الروسي

أعلن مدير مركز "غاماليا" الروسي لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر غينزبورغ، إمكانية تطعيم النساء الحوامل بلقاح "سبوتنيك V" اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وقال غينزبورغ لقناة "روسيا 1" التلفزيونية: "أعتقد أنه يمكن تطعيم النساء الحوامل رسميا في الأسبوع المقبل. لقد تم حسم هذا".

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأجسام المضادة التي تظهر بعد اللقاح ستنتقل تلقائيا من الأم إلى الطفل أثناء الرضاعة الطبيعية، بحسب الاختصاصي.

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، في وقت سابق، أنه تم استلام بيانات حول سلامة لقاح "سبوتنيك V" للحوامل، مشيرا إلى أن تغييرات تجري على تعليمات الاستخدام.

وكان مركز "غاماليا" الوطني لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، أكد أنه لم تكن هناك آثار جانبية خطيرة من التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" بين النساء الحوامل.

وبدأت العاصمة الروسية موسكو، وضواحيها، حملة تطعيم شاملة نتيجة تدهور الوضع الوبائي في الفترة الأخيرة، وأعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، الجمعة، تمديد القيود الحالية في موسكو بسبب فيروس "كورونا" حتى 29 حزيران/يونيو الجاري.