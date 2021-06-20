السفير الروسي لدى الولايات المتحدة يعود إلى واشنطن

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الأحد، عودته إلى واشنطن لاستئناف عمله.

واشنطن – سبوتنيك. وقال أنطونوف، متحدثا عن خططه، أنه "هناك خطط ليوم الاثنين، والأيام التي تليه، وهناك لقاءات متفق عليها".

© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation لافروف: عودة سفيري روسيا والولايات المتحدة لفتة رمزية لكنها مهمة للغاية

ويعتبر السفير أن إحدى المهام الرئيسية أمامه هي تنفيذ بأسرع وقت بيان الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن حول الاستقرار الاستراتيجي، الذي تم اعتماده بعد القمة في جنيف التي جرت في 16 يونيو/حزيران.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، وصل إلى السفارة الروسية في واشنطن.

وأشار المراسل إلى أن سيارة السفير الروسي قد دخلت بوابة السفارة.

وكان أنطونوف قد صرح في وقت سابق، عند عودته من موسكو إلى واشنطن، أنه متفائل بعودته إلى واشنطن، ويعول على العمل البناء مع زملائه من الولايات المتحدة في إقامة علاقات عادلة.