الكرملين يعتبر فوز حزب باشينيان في انتخابات أرمينيا مقنعا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الكرملين يعتبر فوز حزب نيكول باشينيان في انتخابات أرمينيا مقنعا، مهنئا الشعب الأرمني على نجاح الانتخابات.

وأجاب بيسكوف على سؤال وكالة "سبوتنيك" حول تقييم موسكو لنتائج الانتخابات في أرمينيا ، قائلا "نحن نتابع عن كثب المعلومات الواردة من يريفان، من لجنة الانتخابات المركزية في أرمينيا، وبالطبع، نرى أن حزب باشينيان قد حقق فوزا مقنعا، ونهنئ الشعب الأرميني على نجاح الانتخابات".

وأضاف بيسكوف "بالطبع، نتمنى أن يساعد اختيار الشعب الأرميني في التغلب على الصعوبات التي يواجهها والدخول في مسار التنمية المستدامة، بما في ذلك تنفيذ الاتفاقات الثلاثية التي تم التوصل إليها والموقعة بمشاركة الرئيس الروسي".

أكد رئيس بعثة مراقبي رابطة الدول المستقلة إلى الانتخابات البرلمانية في أرمينيا، إلهوم نعماتوف، اليوم الاثنين، أن عملية التصويت في الانتخابات المبكرة للبرلمان الأرميني امتثلت لمتطلبات القانون.

وقال نعماتوف: "جرت عملية التصويت، وفقا لمتطلبات قانون الانتخابات، ولم يسجل المراقبون أي انتهاكات يمكن أن تؤثر على نتائج الانتخابات".

هذا وشهدت أرمينيا في 20 حزيران/ يونيو الجاري، انتخابات برلمانية مبكرة شارك فيها 21 حزبا وأربع كتل، وفاز حزب القائم بأعمال رئيس الوزراء نيكول باشينيان "العقد المدني"، بحسب لجنة الانتخابات المركزية، بنسبة 53.92 بالمئة، وفازت كتلة "أرمينيا" بزعامة الرئيس السابق روبرت كوتشاريان بنسبة 21.04 بالمئة. وجاء في المرتبة الثالثة كتلة "لدي شرف" التي يتزعمها الرئيس الأرمني السابق سيرج سركسيان بنسبة 5.23 بالمئة. وعلى الرغم من أنه لم يحصل على نسبة 7 بالمئة المطلوبة من الأصوات، وفقًا للتشريع، فإنه سيدخل البرلمان، لأن وجود ثلاث قوى سياسية على الأقل أمر إلزامي في الهيئة التشريعية.