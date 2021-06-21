وزارة الصحة الروسية تتحدث عن إعادة التطعيم ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة الروسية أن عدد مرات التطعيم ضد فيروس كورونا يجب أن يرتبط بالوضع الوبائي في البلاد.

قال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، عبر قناة "روسيا 24": "خلال فترة ارتفاع معدل الإصابات، يجب إعادة التطعيم كل ستة أشهر، أما في الوضع الهادئ، فيكفي مرة في السنة".

وأضاف أن "هذا سيقي من العدوى، لذلك لن يكون من الضروري إجراء الفحوصات باستمرار".

وتابع: "لست مضطرًا للذهاب كل يوم للتحقق من مستوى الأجسام المضادة لديك. فإعادة التطعيم في الوقت المناسب هي الأفضل".

وأكمل: "حالياً لقاح "سبوتنيك لايت" قيد الإنتاج ويخضع لمراقبة الجودة، ويمكن استخدامه بسهولة لإعادة التطعيم، وأعتقد أننا سنطرحه في السوق (للتداول) الأسبوع المقبل".

وأوضح أن اللقاح سيكون متاحًا في مراكز التطعيم، وستظهر الدُفعات الأولى منه بعد 25 حزيران/ يونيو.

وقال الكرملين في وقت سابق إنه يعتبر إعادة التطعيم ضد كوفيد -19 أمرًا لا مفر منه.

وبدأت العاصمة الروسية موسكو، وضواحيها، حملة تطعيم شاملة نتيجة تدهور الوضع الوبائي في الفترة الأخيرة، وأعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، الجمعة، تمديد القيود الحالية في موسكو بسبب فيروس "كورونا" حتى 29 حزيران/يونيو الجاري.

وصرحت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، الجمعة أيضا، بأن التطعيم الإلزامي ضد فيروس "كورونا" للفئات المعرضة للخطر، إذا لزم الأمر، سيتم فرضه في مناطق في روسيا.

ويوم أمس السبت، قال وزير العمل الروسي، أنطون كوتياكوف، إن الموظفين في روسيا الذين يتقاعسون عن الحصول على لقاح ضد فيروس "كورونا"، على الرغم من التوصيات الطبية، قد يتم فصلهم مؤقتًا من العمل.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الاثنين، تسجيل 17378 إصابات جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة 5334204 إصابة.

كما تم تسجيل 440 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات 129801 شخصا.