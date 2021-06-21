لافروف يكشف مواضيع لقاء روسيا وتركيا القريب

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تعتزم إجراء مشاورات قريبا مع أنقرة، ستثير خلالها مسألة التعاون بين القوات البحرية الأوكرانية والتركية.

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في تصريحات صحفية: لقد أشرت إلى تصريحات وزارة الخارجية الأوكرانية بشأن خطط التعاون بين القوات البحرية الأوكرانية والتركية، وقد أوضحنا، وبشكل لا لبس فيه، موقفنا بشأن ما يتعلق بمحاولات جر أوكرانيا إلى الناتو".

لافروف: نحن في حوار منتظم مع زملائنا الأتراك، وفي المستقبل القريب نخطط لإجراء اتصال آخر، وبالطبع سنتحدث عن هذا الموضوع أيضًا... الدول المسؤولة تدرك جيدا ما هو الكلام.

في 19 يونيو/ حزيران، التقى وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو "على هامش" المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا.

كما ورد في بيان لوزارة الشؤون الخارجية الأوكرانية عقب الاجتماع، مايلي: ناقش الوزراء "إمكانيات تعزيز التعاون بين القوات البحرية لأوكرانيا وتركيا، مما سيساعد على تنفيذ معايير الناتو في البحرية الأوكرانية، وزيادة قدرتها الدفاعية والتوافق. مع الدول الأعضاء في الناتو، وبشكل عام، تفاعل الدول من أجل الأمن. في البحر الأسود".