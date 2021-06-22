أنطونوف: سنناقش تنفيذ بنود بيان الاستقرار الاستراتيجي مع الخارجية الأمريكية قريبا

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الثلاثاء، أنه تمكن من التواصل مع وزارة الخارجية الأمريكية، لبحث كيفية تنفيذ بنود بيان الاستقرار الاستراتيجي.

واشنطن – سبوتنيك. وقال السفير، "لقد أرسلت اليوم عددا من الطلبات، والمناشدات إلى جهات أمريكية للاجتماع مع قادة من مختلف الهياكل، لمناقشة ما يجب أن نفعله معا لتنفيذ الموقف الإيجابي الذي نعتقد أننا اتخذناه خلال قمة رئيسينا".

وأضاف، "سأكون حذرا بشأن الحديث عن استقرار العلاقات الروسية الأمريكية".

وتابع أنطونوف: "تمكنا من الاتصال بزملاء من وزارة الخارجية اليوم، وستعقد اجتماعات ملموسة في الأيام المقبلة".

كان السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أعلن يوم الأحد، عودته إلى واشنطن لاستئناف عمله.

وفي وقت سابق، عاد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، ورئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو جون سوليفان، إلى بلديهما لإجراء مشاورات، قبل أن يتفق الرئيسان الأمريكي والروسي على عودة التمثيل الدبلوماسي للبلدين.