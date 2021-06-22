بوتين في الذكرى الـ80 للحرب الوطنية العظمى: ندعم استعادة الشراكة والتعاون مع أوروبا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقال بعنوان "كن منفتحا على الرغم من الماضي"، الذي تزامن نشره مع الذكرى الثمانين لبداية الحرب الوطنية العظمى، أن روسيا تؤيد استعادة الشراكة مع أوروبا، مشيرا إلى وجود العديد من الموضوعات ذات المصلحة المشتركة.

موسكو-سبوتنيك.ونُشر نص المقال لصحيفة "دي تسايت" الأسبوعية الألمانية على موقع الكرملين على الإنترنت.

وجاء في المقال: "أكرر مرة أخرى: روسيا تؤيد استعادة شراكة شاملة مع أوروبا. لدينا العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وهي الأمن والاستقرار الاستراتيجي، والرعاية الصحية والتعليم، والرقمنة، والطاقة، والثقافة، والعلوم والتكنولوجيا، والمناخ والبيئة".

وأضاف: "الآن تدهور نظام الأمن الأوروبي بشكل خطير، حيث تتزايد التوترات وأصبحت مخاطر حدوث سباق تسلح جديد قائمة، إننا نخسر الفرص التي يوفرها لنا التعاون...".

وأكد: "أعتقد، أولاً وقبل كل شيء، أن تاريخ أوروبا بعد الحرب [العالمية الثانية] يؤكد أن ازدهار قارتنا وأمنها لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الجهود المشتركة لجميع البلدان، بما في ذلك روسيا. لأن روسيا من أكبر الدول الأوروبية. ونشعر بصلاتنا الثقافية والتاريخية التي لا تنفصم عن أوروبا".