بوتين عن النازية: لم يعرف التاريخ مثل هذه الإبادة الجماعية الوحشية لكننا حققنا نصرا عظيما

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن يوم بداية الحرب الوطنية العظمى لا يزال يلقى صدى الحزن في قلوب جميع الأجيال، مشيرا الى أن تلك السنوات الرهيبة محفورة في الذاكرة.

وقال بوتين في يوم الذكرى والحزن: "اليوم هو تاريخ مأساوي، في هذا اليوم بدأت الحرب الوطنية العظمى قبل 80 عاما. وكبر أحفاد أحفاد أولئك الذين انتفضوا في عام 1941 منذ الدقائق الأولى للهجوم النازي الغادر، انتفضوا للدفاع عن وطنهم قبل 80 عامًا. ولكن هذا اليوم، 22 يونيو، ما زال يتردد صدى الحزن في قلوب جميع الأجيال".

وأضاف بوتين: "لم يعرف التاريخ مثل هذه الإبادة الجماعية الوحشية لكننا حققنا نصرا عظيما حقا".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقال بعنوان "كن منفتحا على الرغم من الماضي"، الذي تزامن نشره مع الذكرى الثمانين لبداية الحرب الوطنية العظمى، أن روسيا تؤيد استعادة الشراكة مع أوروبا، مشيرا إلى وجود العديد من الموضوعات ذات المصلحة المشتركة.