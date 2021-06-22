الكرملين: بوتين لا يخطط حاليا لإجراء اتصالات مع القيادة السعودية عشية اجتماع "أوبك +"

صرح السكرتير الصحفي لرئيس الدولة دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط حاليا لإجراء مفاوضات مع القيادة السعودية عشية اجتماع "أوبك +"، المقرر عقده في الأول من يوليو / تموز.

وقال بيسكوف ردا على سؤال بهذا الشان: "لا. تعلمون أن نائب رئيس الوزراء نوفاك على اتصال دائم مع نظرائه في هذا العمل، وهو يشرف على هذا المجال، والاتصالات مستمرة وبناءة للغاية، والآن ليست هناك حاجة لإجراء حوار على أعلى مستوى".