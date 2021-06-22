موسكو تسجل رقما قياسيا في درجات الحرارة

سجلت درجات الحرارة في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، رقما قياسيا لمثل هذا الوقت من السنة.

وإرتفعت درجات الحرارة لتصل الى 31.9 درجة مئوية بحسب ما تم رصده في محطة الأرصاد الجوية.

وبحسب مركز الأرصاد فإن هذا الرقم يعتبر قياسيا لمثل هذه الفترة من السنة ليحطم رقما سابقا تم تسجيله في عام 1917، حيث وصلت درجات الحرارة الى 31.8 درجة مئوية.

وأضاف المركز أنه يتوقع تسجيل أرقام أعلى قبل نهاية الأسبوع.

حيث يتوقع تسجيل درجة حرارة تصل الى 37 درجة مئوية يومي 23 و24 يونيو، ليصبحا أحر أيام هذا الشهر، بحسب ما نقل موقع rg.