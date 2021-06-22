موسكو... صلاة عيد الأضحى عبر الإنترنت والمساجد بلا مصلين للعام الثاني على التوالي

ستقام صلاة عيد الأضحى في العاصمة الروسية موسكو، عبر الإنترنت، ولم يتم فرض قيود في العاصمة لكن القرار النهائي سيكون مع الاقتراب من موعد العيد.

وقال نائب رئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا الاتحادية ورئيس المديرية الروحية لمسلمي موسكو، مفتي موسكو إيلدار عليوتدينوف: "لقد كنا في وضع جائحة لفترة طويلة. في 2019-2020، أقيم عيد الأضحى على الإنترنت. كنا نتمنى بصدق أن يقام عيد الأضحى القادم بشكل تقليدي، وأن يصلي المؤمنون معا، لكن الوضع الحالي في موسكو يشير إلى أنه في هذه المرة أيضًا سنضطر إلى إجراء بث على الإنترنت فقط للخدمة الإلهية الاحتفالية والصلوات والمواعظ".

ولفت الانتباه إلى حقيقة أن الأحداث الجماهيرية في العاصمة قد ألغيت مؤخرا، "ويجري اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، وحث الناس على التطعيم".

وذكر أنه قبل تفشي الوباء، تجمع عشرات الآلاف في المساجد لأداء صلاة العيد.

"في أيام العطلات، جاء أكثر من 100 ألف شخص إلى مسجد موسكو. ملأ الناس كامل المساحة في المسجد، واصطفوا في الشوارع المجاورة. في مثل هذه الظروف، من المستحيل بالتأكيد الامتثال للإجراءات المضادة للفيروسات. كذلك، في العيد".

وأوضح المفتي أن الصلاة تقام فقط بمشاركة الأئمة والموظفين، كما يتم بناء أطواق بالقرب من المترو حتى لا تكتظ المساجد بالحشود.

وأكد ممثل مجلس "دوم" في روسيا الاتحادية أنه في بقية الأوقات، تعمل المساجد بشكل طبيعي. وقال: "دخول المؤمنين مفتوح، وتؤدى الصلوات وفقا للإجراءات الصحية - يتم تطهير المسافة والأقنعة واليدين عند المدخل".