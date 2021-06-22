الكرملين: بوتين يطلع ميركل على نتائج قمته مع بايدن

أطلع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم الثلاثاء، على النتائج الرئيسية للقمة الروسية-الأمريكية، التي عقدت في جنيف يوم الـ 16 من شهر يونيو/حزيران الجاري.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: "أطلع الرئيس الروسي المستشارة الألمانية بناء على طلب منها، على النتائج الرئيسية للقمة الروسية-الأمريكية في جنيف 16 حزيران/يونيو".

كما اتفق الرئيس الروسي والمستشارة الألمانية على مواصلة الاتصالات الشخصية بينهما.

وأعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، قبل القمة أنها ناقشت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اللقاء المرتقب الذي سيجمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف، إلى جانب مشروع "التيار الشمالي 2".

وقالت ميركل، إنها التقت بالرئيس بايدن، مشيرة إلى أنهما ناقشا "اللقاء المستقبلي الذي سيجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، مضيفة: "تبادلنا وجهات النظر بهذا الشأن".

وأشارت ميركل إلى أن المناقشات مع بايدن تطرقت إلى مشروع غاز "التيار الشمالي 2"، مؤكدة أن أوكرانيا يجب أن تظل شريكا في نقل الغاز من روسيا.