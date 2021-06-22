بوتين يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الكوبي في الذكرى الـ 80 للحرب الوطنية العظمى

تلقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من نظيره الكوبي، ميغيل دياز كانيل برموديس، بمناسبة مرور ثمانين عاما على بداية الحرب الوطنية العظمى.

وأعرب رئيس كوبا عن مشاعر الدعم والتضامن، وأشار إلى الإسهام الحاسم لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في الانتصار على النازية، مشدّدا على أن كوبا تعتز بذكرى هذا الإنجاز الكبير، وفقا لما نقلته قناة "إزفيستيا" الروسية.

وأكد الجانبان على أهمية التمسك بالحقيقة التاريخية، حول الحرب الوطنية العظمى وأبطالها، وكذلك على عدم جواز محاولات إعادة كتابة التاريخ".

وأصدر الكرملين بيانا، جاء فيه، أنه "بمبادرة من الجانب الكوبي جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس كوبا ميغيل دياز كانيل برموديس، تطرق خلاله الرئيسان لمسائل التعاون الروسي الكوبي في مختلف المجالات، بما في ذلك زيادة التنسيق في جدول الأعمال الدولي والتفاعل داخل الأمم المتحدة".

وأشار البيان إلى "أن الرئيس الروسي شارك انطباعاته تجاه القمة الروسية الأمريكية التي عقدت مؤخرا في جنيف".

يذكر أنه في أواخر شهر أبريل/ نيسان الماضي، قامت روسيا بتقديم مساعدات بقيمة مليون دولار لكوبا، على شكل شحنة من الدقيق وزيت عباد الشمس، التي اشترتها روسيا لكوبا.

وجاءت هذه المبادرة الروسية في إطار المساعدات الدولية في برنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة، من أجل تحسين الأمن الغذائي للسكان الأكثر تضررا خلال فترة جائحة "كورونا" في جميع أنحاء البلاد.