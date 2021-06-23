بوتين: أي قواعد جديدة يجب أن تكون تحت رعاية الأمم المتحدة وغير ذلك سيؤدي إلى الفوضى

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن المهمة الرئيسية للأمم المتحدة هي منع نشوب حرب عالمية جديدة، وأي قواعد جديدة يجب أن تكون تحت رعايتها، وإلا فإن ذلك سيؤدي إلى الفوضى وعدم القدرة على التنبؤ.

موسكو-سبوتنيك. وقال بوتين في ترحيبه بالمشاركين في مؤتمر موسكو للأمن: "منذ إنشائها، كانت الأمم المتحدة ولا تزال أساس نظام العلاقات الدولية. والمهمة الرئيسية لهذه المنظمة الموثوقة والمعترف بها هي منع نشوب صراع عالمي، وحرب عالمية جديدة. وأي قواعد جديدة يجب أن تشكل تحت رعاية الأمم المتحدة، وخلاف ذلك سيؤدي إلى الفوضى وعدم القدرة على التنبؤ".

كما أشار بوتين، إلى اضطرابات في العمليات الجيوسياسية الآخذة بالازدياد على الرغم من وجود بعض الإشارات الإيجابية.

وأضاف بوتين قائلا "إن تآكل القانون الدولي مستمر. محاولات استخدام القوة لدفع مصالحهم وتعزيز أمنهم على حساب أمن الآخرين لا تتوقف".

وتابع قائلا: "إن روسيا لا تملي إرادتها أبدا على الدول الأخرى، فهي مستعدة للمشاركة على قدم المساواة في حل المشكلات العالمية والإقليمية باستخدام الأساليب السياسية والدبلوماسية".