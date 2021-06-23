جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: الإرهابيون يبتكرون ألعاب كمبيوتر تحاكي ارتكاب أعمال إرهابية

أعلن ألكسندر بورتنيكوف، مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن الإرهابيين يصنعون ألعاب كمبيوتر يقوم فيها المستخدمون بارتكاب هجمات إرهابية.

وقال بورتنيكوف في مؤتمر الأمن الدولي بموسكو: "الشباب في مجموعة خطر خاصة (تقع تحت تأثير الإرهابيين)، ويتم التجهيز النفسي لها في الشبكات الاجتماعية وفي محادثات الألعاب لألعاب الكمبيوتر متعددة اللاعبين الشعبية".

وأضاف: "علاوة على ذلك، وصلت التنظيمات الإسلامية بالفعل إلى مستوى إنشاء نسخ خاصة بها من مثل هذه الألعاب التي تسمح لها بالتأثير على عقول الداعمين المحتملين للإرهاب والتطرف ليس فقط من خلال الاتصال الصوتي، ولكن أيضا من خلال إشراك المستخدم في مواقف اللعبة "ارتكاب العمليات الإرهابية".

كما أشار بورتنيكوف، إلى أن الشبكة الإرهابية الدولية تحتفظ بحيويتها نتيجة لحقيقة أن بعض الدول تستخدم الجماعات الإسلامية المتطرفة لتحقيق أهدافها الخاصة.

وقال: "من بين أمور أخرى ونتيجة للاستخدام المستمر من قبل بعض الدول للجماعات الإسلامية المتطرفة في مناطق الصراع الإقليمي لتحقيق أهدافهم الخاصة، تبقى الشبكات الإرهابية الدولية نشطة".