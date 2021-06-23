شركة "روساتوم" توقع وثائق حول التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية مع العراق

صرح أليكسي ليخاتشيف، المدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية لوكالة "سبوتنيك"، بأن روسيا ستوقع وثائق مع العراق بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية بمجرد انتهاء المفاوضات.

ورد ليخاتشيف على سؤال حول الإطار الزمني المحتمل لإبرام الوثائق الرسمية بشأن التعاون مع العراق في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، قائلا: "بمجرد انتهاء المفاوضات، سنوقع".

وقالت "روساتوم" للصحفيين في وقت سابق: "إن روسيا والعراق تناقشان إمكانية التعاون في مختلف مجالات الذرة السلمية، بما في ذلك مشاريع الطاقة، بينما يجري العمل لإنشاء إطار تنظيمي لهذه الشراكة. تتم الآن مناقشة جدول الأعمال الكامل للتعاون المحتمل".