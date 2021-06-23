بيسكوف يؤكد الرقابة الصارمة على إنتاج اللقاحات ضد فيروس كورونا في روسيا

دعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى فرض رقابة صارمة للغاية على إنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا في روسيا.

قال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عن التدابير التي يتم اتخاذها للتحكم في جودة إنتاج اللقاح: "يتم تنفيذ الرقابة من قبل إدارات المراقبة ذات الصلة، بالطبع، الرقابة الأكثر صرامة".

وتم أخذ شكاوى منظمة الصحة العالمية بشأن إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا في مؤسسة "فارماندارد-أوفافيتا" الروسية في الاعتبار، وتم بالفعل تصحيح أوجه القصور.

في وقت سابق، قدم فريق الخبراء التابع لمنظمة الصحة العالمية، عقب نتائج عمليات التفتيش التي أجريت في روسيا، عددا من التعليقات حول إنتاج لقاح Sputnik V، والتي تتعلق بشكل أساسي بحماية البيئة ومراقبة الانبعاثات، وفقا لبيان نشر في موقع المنظمة يوم الأربعاء.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة لـ"سبوتنيك"، إن نتائج الفحص لا تشكك في جودة اللقاح، فقد بدأت شركة "فارماندارد-أوفافيتا" بالفعل في تصحيح الأخطاء، ووجه نائب رئيس وزارة الصحة سيرغي جلاجوليف للاهتمام بالنظام متعدد المراحل لمراقبة جودة الأدوية المناعية وإدخالها في السوق.