لافروف والزياني يبحثان الوضع في سوريا والتسوية العربية الإسرائيلية مطلع الشهر المقبل

قالت الخارجية الروسية إن الوزير سيرغي لافروف سيجري محادثات مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، في 2 يوليو/تموز المقبل في في موسكو.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، اليوم الأربعاء: "تستضيف موسكو في 2 يوليو المقبل محادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير خارجية مملكة البحرين، والذي سيقوم بزيارة عمل لبلدنا .المحادثات مرتقبة لرؤساء وزارات الخارجية ستسهم في توثيق الحوار السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية".

ووفقا لها، سيناقش الوزيران أيضا قضايا الساعة المتعلقة بزيادة تطوير العلاقات بين البلدين وسيولون اهتماما خاصا للزيادة المنهجية في حجم التجارة المتبادلة وشراكة الاستثمار.

وتابعت: "وسيبحث الوزيران (قضايا الساعة) الوضع في سوريا والتسوية العربية الإسرائيلية واحتمالات الاستقرار المستقر في منطقة الخليج الفارسي".

وأعلن السفير البحريني لدى روسيا، أحمد عبد الرحمن الساعاتي، اليوم الأربعاء، عن تقديم طلب للجهات الروسية لاستئناف رحلات شركة "طيران الخليج" إلى موسكو.

وأكد السفير عزم الشركة البحرينية على القيام بكل ما يلزم من جانبها من الأمور الاحترازية والشروط الروسية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وضمان السفر الآمن، مرجحا الحصول قريبا على موافقة عودة "طيران الخليج" إلى روسيا.

وقال الساعاتي في حوار مع وكالة "سبوتنيك": إننا "قدمنا طلبا لدى الجهات المعنية لاستئناف رحلات شركة "طيران الخليج" إلى موسكو، ودائما الجهات الروسية المعنية في هذا الشأن تبحث في الأمور الصحية والاحترازية والتي ستوفرها طبعا شركة "الخليج"، بأن المسافرين يجب أن يكونوا مطعّمين ولديهم شهادات خلو من الإصابة بفيروس كورونا".

وأكد السفير أن "طيران الخليج" تسعى لاستئناف رحلاتها إلى موسكو ، التي توقفت لمدة عام تقريبا، من موسكو إلى وجهات أخرى، وإلى الشرق الأقصى وشبه القارة الهندية".

وأضاف سفير البحرين: "إننا نتوقع الحصول على الموافقة في الأيام القادمة، للشركة التي صار لها خمس سنوات تقدم الخدمات بربط منطقة الخليج وروسيا الاتحادية. والمؤسسات الدينية مهتمة باستئناف نقل المعتمرين والحجاج عبر "طيران الخليج".

ونوّه الساعاتي إلى أن "روسيا والبحرين بصدد توقيع اتفاقية اعتراف متبادل بالجوازات الصحية للبلدين للأشخاص الذين تلقوا لقاح "سبوتنيك V"، مشددا على أن "هذه الخطوة ستساهم في تسهيل وزيادة حركة المسافرين بين البلدين".