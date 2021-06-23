الجزائر تستورد دفعة من القمح الروسي بعد توقف دام 5 سنوات

تستعد الجزائر لاستيراد نحو 28 ألف طن من القمح الروسي بعد توقف دام لنحو 5 سنوات.

وقال إيجور بافنسكي من "روسأغروترانس" إن شحنة القمح المتجهة إلى الجزائر يجري تحميلها في أحد موانئ البحر الأسود، مضيفا أنها ستكون الأولى التي تتسلمها الجزائر من القمح الروسي منذ ديسمبر/كانون الأول 2016، في ذلك الموسم تم شراء 113 ألف طن من هذا المحصول.

تحظى الجزائر باهتمام كبير من المصدرين الروس من حيث أنها تستورد نحو 6 ملايين طن من القمح سنويا، لكنها تشتري بشكل أساسي من فرنسا وألمانيا ولاتفيا وليتوانيا والأرجنتين. في السنة الزراعية المقبلة، قد ترتفع الواردات إلى 7 ملايين طن، وفي هذه الحالة، ستحتل الجزائر المرتبة السابعة في العالم بين أولئك الذين يشترون القمح في الخارج.

الجزائر تمنع استقبال شحنات قمح فرنسية اكتشفت بداخلها حيوانا

اتخذت السلطات الجزائرية قرارا بشأن شحنات قمح قادمة من فرنسا، بعد اكتشاف فسادها.

منعت الجزائر استقبال شحنات قمح فرنسية فاسدة، يوم الثلاثاء، حسب صحيفة "النهار" الجزائرية.

وقال المدير العام للرقابة وقمع الغش في وزارة التجارية الجزائرية، محمد لوحايدية، إن قرار منع دخول الشحنات تم اتخاذه على جميع المستويات، بغض النظر عن نتائج تحليل عينات القمح. واكتشفت السلطات الجزائرية، وجود حيوان داخل الشحنة.

واعتبرت السلطات الجزائرية أن حماية المستهلك هي ما لا يمكن تجاوزه. وأكدت السلطات أنها لن تسمح بأي حال بدخول منتجات غير مطابقة للمواصفات.