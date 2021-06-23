غيراسيموف: مشاركة الوفد السعودي في مؤتمر موسكو للأمن تأكيد على مواصلة التعاون

أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن وزارة الدفاع الروسية تعتبر وصول وفد عسكري من السعودية إلى موسكو تأكيدًا لمسار البلاد نحو تطوير التعاون مع روسيا.

وقال غيراسيموف في اجتماع مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية فياض بن حمد الرويلي، على هامش مؤتمر موسكو للأمن، اليوم الأربعاء: "نحن ملتزمون بالتنمية التدريجية للتعاون الثنائي في مجموعة كاملة من القضايا في المجالات العسكرية والعسكرية الفنية ذات الاهتمام المشترك".

وتابع غيراسيموف: "نعتبر مشاركة وفدكم في مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي تأكيدا لمسار المملكة العربية السعودية لمواصلة تطوير التعاون مع روسيا".

من جانبه، شكر الرويلي الجانب الروسي على حفاوة الاستقبال، وأشار إلى أنه يود مناقشة عدد من القضايا دون حضور ممثلي الصحافة.

ويناقش مؤتمر موسكو للأمن الدولي في دورته التاسعة، في الفترة بين 22 و24 حزيران/ يونيو الجاري، قضايا الاستقرار الاستراتيجي والأمن العالمي والإقليمي في أوروبا وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط.

ويجمع هذا المنتدى السنوي وزراء الدفاع ورؤساء الأركان العامة ووفود وزارات الدفاع وممثلي أوساط الخبرة من مختلف الدول، إضافة إلى ممثلين عن رابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجامعة الدول العربية.