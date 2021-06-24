باتروشيف: من المؤسف أن دولا لم تتعاون مع روسيا في محاربة الإرهابيين في سوريا

أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الخميس خلال مؤتمر موسكو للأمن الدولي، أن بعض الدول لم تعتبر أنه من الضروري العمل مع روسيا الاتحادية لمحاربة الإرهابيين في سوريا، بل بعضها بذل جهودا لجعل هذه المحاربة صعبة.

موسكو-سبوتنيك.وقال باتروشيف: "من المؤسف أن دولا تدعي مكانة القوى العظمى، لم تعتبر فقط أنه من الضروري العمل معنا كجبهة موحدة ضد هذا الشر، ولكنها بذلت أيضا جهودا كبيرة لجعل محاربته صعبا".

ويناقش مؤتمر موسكو للأمن الدولي في دورته التاسعة، في الفترة بين 22 و24 حزيران/ يونيو الجاري، قضايا الاستقرار الاستراتيجي والأمن العالمي والإقليمي في أوروبا وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط.

ويجمع هذا المنتدى السنوي وزراء الدفاع ورؤساء الأركان العامة ووفود وزارات الدفاع وممثلي أوساط الخبرة من مختلف الدول، إضافة إلى ممثلين عن رابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجامعة الدول العربية.