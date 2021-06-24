الخارجية الروسية تحذر من العواقب الوخيمة لاستفزازات مماثلة للوضع مع المدمرة البريطانية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الخميس، أن موسكو تحذر كل من سيذهب إلى الاستفزازات، مثل الموقف مع المدمرة البريطانية ديفندر، من أن العواقب قد تكون وخيمة، وروسيا غاضبة من تصرفات بريطانيا.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، الأربعاء، أن المدمرة البريطانية ديفندر عبرت الحدود الروسية ودخلت المياه الروسية على بعد ثلاثة كيلومترات في منطقة رأس فيولنت (القرم). بعد ذلك، نفذت سفينة حرس الحدود الروسية إطلاق نار تحذيري، ونفذت طائرة سو-24إم "قصفًا تحذيريًا" على طول مسار المدمرة.

وقال ريابكوف للصحفيين: "هذه لحظة خطيرة للغاية، ندين تصرفات الجانب البريطاني. نشعر بالغضب من سلوكهم ونلاحظ أن الموازنة على شفا مثل هذا الصدام محفوفة بعواقب وخيمة على أولئك الذين يخططون لمثل هذه الأحداث ثم يحاولون تنفيذها".

وأضاف أن "وحدة أراضي الاتحاد الروسي مصونة، وحرمة حدودها ضرورة مطلقة. وسنحافظ على كل هذا بالوسائل الدبلوماسية والسياسية، وإذا لزم الأمر، بالوسائل العسكرية".