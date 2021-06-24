بوتين: ضمان الأمن البيولوجي مهمة ملحة وحلها مستحيل بدون جهود المجتمع الدولي بأسره

وقال بوتين: "في الظروف المعاصرة، يعد ضمان الأمن البيولوجي مهمة ملحة للغاية، وحلها مستحيل دون الجهود المشتركة للمجتمع الدولي بأسره. وهذا ما أكده تمامًا وباء فيروس كورونا، الذي لم يود بحياة ما يقرب من أربعة ملايين شخص فحسب، بل أيضا أثر بشكل خطير على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في جميع بلدان العالم دون استثناء".

وأضاف "تتطلب المواجهة الفعالة للتهديدات البيولوجية تعاونا وثيقًا بين الإدارات الحكومية ذات الصلة والمجتمعات العلمية والطبية. إلى جانب تدابير الوقاية من الأمراض المعدية الخطيرة وعلاجها، من المهم بشكل خاص تعزيز الآليات والأنظمة الوطنية والدولية التي تضمن حظر تطوير وإنتاج واستخدام وانتشار الأسلحة البيولوجية والتكسينية".