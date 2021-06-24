موسكو تسجل رقما قياسيا بدرجات الحرارة

وصلت درجة الحرارة في موسكو إلى 33.8 درجة مئوية، وهو أعلى من الرقم القياسي السابق في 24 يونيو.

صرح المدير العلمي لمركز الأرصاد الجوية، رومان فيلفاند، لـ"سبوتنيك" قائلا: "تم تحطيم الرقم المسجل لمثل هذ اليوم في عام 1948. وكانت درجة الحرارة المسجلة 33,5 درجة مئوية، بينما تم تسجيل درجة حرارة 33,8 درجة مئوية".

وأشار فيلفايد الى أنه عند المساء سيتم معرفة درجة الحرارة القصوى التي تم تسجيلها لهذا اليوم.

هذا ووصلت درجة الحرارة، يوم الثلاثاء، إلى 31.9 درجة مئوية لمثل هذا الوقت من السنة.

وأضاف المركز أنه يتوقع تسجيل أرقام أعلى قبل نهاية الأسبوع.

حيث يتوقع تسجيل درجة حرارة تصل الى 37 درجة مئوية يومي 23 و24 يونيو/حزيران، ليصبحا أحر أيام هذا الشهر، بحسب ما نقل موقع rg.